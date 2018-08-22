HABER

Köylüyü 128 yıldır buluşturan bayram geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde küskünlerin barışması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla 130 yıl önce başlatılan "kurban eti" geleneği, günümüzde de devam ediyor - Köylüler tarafından imece usulü odun ateşinde pişirilen kurban eti, zengini ve fakiri aynı kuyrukta buluşturuyor - Köy Muhtarı Nazmi Kavcin: - "Zengin fakir ayrımı olmadan herkes sırasına geçer, iki koldan etini alır, getirdiği kaba koyup evine gider, çocuklarıyla ağız tadıyla yer" - "130 yıldan beri sadece 2 kez yapılamamış bu gelenek. Biri hava muhalefeti nedeniyle diğeri de savaş anında büyük bir yoksulluk nedeniyle"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde 130 yıl önce başlatılan "kurban eti" geleneği, yörede bayramlardaki birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

Sabah namazının ardından evlerinin bahçesinde kestikleri kurbanların etlerinin bir kısmını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan köy sakinleri, küskünlerin barışması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla başlatılan gelenek kapsamında kurbanlık etinin bir kısmını da okul bahçesinde oluşturulan toplama alanına getiriyor.

Geleneğe göre, okul bahçesinde köylüler tarafından seslendirilen türküler eşliğinde, yağ ve kemiklerinden ayrılarak parçalanan etler önce yıkanıyor, ardından odun ateşi üzerindeki kazanlara konuluyor.

Yaklaşık 7 saat pişirilen etlerin bir kısmı, hazırlıklara katılan vatandaşlara öğle yemeği olarak ikram ediliyor.

Cami imamının anonsu ile etlerin pişirildiği alanda zengin ve fakir ayrımı olmaksızın bir araya gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kaplara et alarak evlerinin yolunu tutuyor.

AA ekibi, yıllardır sürdürülen bu geleneği aşama aşama görüntüledi.

- "Amaç birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi taze tutmak"

Köy Muhtarı Nazmi Kavcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneğin 128 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Birçok geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Kavcin, ancak "kurban eti" geleneğinin bir asrı aşkın süredir devam ettirildiğini kaydetti.

Geleneğin ilk günkü heyecanla sürdürüldüğünü anlatan Kavcin, "Bazılarında öyle bir inanç vardır ki bu etin şifalı olduğunu da söylerler. Bu gelenek dedelerimiz tarafından mübadele döneminde köyümüze getirilmiş. 130 yıldan beri sadece 2 kez yapılamamış bu gelenek. Birisi hava muhalefeti nedeniyle, diğeri de savaş anında büyük bir yoksulluk nedeniyle yapılamamış." diye konuştu.

Kurban kesen vatandaşların kurbanının 3'te 1'ini toplama merkezine getirdiklerini dile getiren Kavcin, köyün gençleri tarafından etlerin parçalara ayrılarak pişirildiğini ifade etti.

Geleneğin sürdürülmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Kavcin, şöyle devam etti:

"Herkes birbirinin etinden suyundan tadar. Dün küs olduğumuz kişiyle bu sabah bayramlaşmışızdır, kucaklaşmışızdır. Böyle bir yapımız var. Yaklaşık 130 yıllık geleneğimiz devam ediyor. Bu işi gençlerimizin yanında yapıyoruz. İnşallah gelecek nesle onlar da örnek olacaktır, bizim bu geleneğimizi yaşatacaklardır. Zengin fakir ayrımı olmadan herkes sırasına geçer, iki koldan etini alır, getirdiği kaba koyup evine gider, çocuklarıyla ağız tadıyla yer."

Evinin bahçesinde kestiği kurbanlığın bir kısmını getiren Necip Daysal da geleneklerini her sene olduğu gibi bu yıl da sürdüklerini anlattı.

- "Bu kuyrukta birlik, beraberlik var"

Et almak için evinden getirdiği kap ile bekleyen 74 yaşındaki Ahmet Mengeş ise her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği sürdürmek adına kurban eti almak için beklediğini söyledi.

Kendini bildi bileli bu geleneğin köyde devam ettiğini belirten Mengeş, "Bizim bu etkinliğimiz Balkan Harbinden süre gelmiş olan bir gelenektir. Ben 74 yaşındayım ve çok duyguluyum. Birlik ve beraberlik var bunun içerisinde." dedi.

Zeynep Üzel ise çocukluğundan bu yana devam eden geleneklerinin yaşamasını istediğini kaydetti.

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdumAnneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Myra ve Andriake'de Anadolu'da eşi olmayan eserler bulunduMyra ve Andriake'de Anadolu'da eşi olmayan eserler bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dokuzhöyük gelenek Kırklareli köylüler kurban eti

En Çok Okunan Haberler

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.