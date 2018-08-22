Köylüyü 128 yıldır buluşturan bayram geleneği

Cami imamının anonsu ile etlerin pişirildiği alanda zengin ve fakir ayrımı olmaksızın bir araya gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kaplara et alarak evlerinin yolunu tutuyor.

Yaklaşık 7 saat pişirilen etlerin bir kısmı, hazırlıklara katılan vatandaşlara öğle yemeği olarak ikram ediliyor.

Geleneğe göre, okul bahçesinde köylüler tarafından seslendirilen türküler eşliğinde, yağ ve kemiklerinden ayrılarak parçalanan etler önce yıkanıyor, ardından odun ateşi üzerindeki kazanlara konuluyor.

Sabah namazının ardından evlerinin bahçesinde kestikleri kurbanların etlerinin bir kısmını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan köy sakinleri, küskünlerin barışması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla başlatılan gelenek kapsamında kurbanlık etinin bir kısmını da okul bahçesinde oluşturulan toplama alanına getiriyor.

Geleneğin sürdürülmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Kavcin, şöyle devam etti:

Geleneğin ilk günkü heyecanla sürdürüldüğünü anlatan Kavcin, "Bazılarında öyle bir inanç vardır ki bu etin şifalı olduğunu da söylerler. Bu gelenek dedelerimiz tarafından mübadele döneminde köyümüze getirilmiş. 130 yıldan beri sadece 2 kez yapılamamış bu gelenek. Birisi hava muhalefeti nedeniyle, diğeri de savaş anında büyük bir yoksulluk nedeniyle yapılamamış." diye konuştu.

Birçok geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Kavcin, ancak "kurban eti" geleneğinin bir asrı aşkın süredir devam ettirildiğini kaydetti.

"Herkes birbirinin etinden suyundan tadar. Dün küs olduğumuz kişiyle bu sabah bayramlaşmışızdır, kucaklaşmışızdır. Böyle bir yapımız var. Yaklaşık 130 yıllık geleneğimiz devam ediyor. Bu işi gençlerimizin yanında yapıyoruz. İnşallah gelecek nesle onlar da örnek olacaktır, bizim bu geleneğimizi yaşatacaklardır. Zengin fakir ayrımı olmadan herkes sırasına geçer, iki koldan etini alır, getirdiği kaba koyup evine gider, çocuklarıyla ağız tadıyla yer."

Evinin bahçesinde kestiği kurbanlığın bir kısmını getiren Necip Daysal da geleneklerini her sene olduğu gibi bu yıl da sürdüklerini anlattı.

- "Bu kuyrukta birlik, beraberlik var"

Et almak için evinden getirdiği kap ile bekleyen 74 yaşındaki Ahmet Mengeş ise her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği sürdürmek adına kurban eti almak için beklediğini söyledi.

Kendini bildi bileli bu geleneğin köyde devam ettiğini belirten Mengeş, "Bizim bu etkinliğimiz Balkan Harbinden süre gelmiş olan bir gelenektir. Ben 74 yaşındayım ve çok duyguluyum. Birlik ve beraberlik var bunun içerisinde." dedi.

Zeynep Üzel ise çocukluğundan bu yana devam eden geleneklerinin yaşamasını istediğini kaydetti.

