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Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Sivas’ta il ve ilçe müftülükleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla her ay mutat olarak yapılan müftüler toplantısı, Koyulhisar İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı.Koyulhisar’da gerçekleştirilen toplantıya İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Müftü Yardımcısı Halil Taşpınar ve ilçe müftüleri katıldı.

Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”

Sivas’ta il ve ilçe müftülükleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla her ay mutat olarak yapılan müftüler toplantısı, Koyulhisar İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı.
Koyulhisar’da gerçekleştirilen toplantıya İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Müftü Yardımcısı Halil Taşpınar ve ilçe müftüleri katıldı. Yaz Kur’an kursları, kurban hizmetleri ve gençlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Müftü Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekâlet yoluyla kurban hizmetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın 145 ülkede kurban organizasyonu yürüttüğünü belirten Akkuş, “Bu hayır kervanına Sivas olarak en iyi şekilde destek olmalıyız. Bunun için ilçe müftülerimizden ve din görevlilerimizden en yüksek seviyede çalışma gayreti bekliyorum” diye konuştu.
Müftü Akkuş, toplantının ardından Koyulhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Epsileli ve İlçe Müftüsü Yaşar Sanlav ile birlikte yapımı devam eden Koyulhisar Merkez Camii’nde incelemelerde bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı’na ait Çetin Can Erkek Yüksek Öğrenim Yurdu’nu da ziyaret eden Müftü Akkuş, yurtta yapılan çalışma ve yenilemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”

Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”

Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”

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