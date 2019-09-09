Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yukarı Kale Mahallesi'ndeki Veysel Tuncer'e ait müstakil evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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