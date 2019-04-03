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Köyün 34 yıllık muhtarı güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Arıca köyünde ilk olarak 1985 yılında muhtarlığa getirilen 75 yaşındaki Ahmet Rençber, sekizinci kez bu göreve seçilmeyi başardı

Kastamonu'da, 1985 yılından bu yana muhtarlık yapan 75 yaşındaki Ahmet Rençber, sekizinci defa bu göreve seçildi.

Çatalzeytin ilçesine bağlı Arıca köyünde 1985'de muhtar seçilen Rençber, girdiği tüm seçimleri kazanmayı başardı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Arıca köyünde mevcut 102 seçmenden 91'i sandık başına gitti.

Oyların 48'ini Rençber, 42'sini ise rakibi aldı, bir oy da geçersiz sayıldı. Böylece Rençber, köyünde sekizinci kez muhtar oldu.

Rençber, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır köyüne hizmet için çalıştığını söyledi.

Son seçimlerde karşısına tek aday çıktığını belirten Rençber, "Başta üç aday çıkacağı söylendi. Sonra bu adaylar benim karşımda bir adayla muhtarlık yarışına katılmaya karar verdi. Sonuçta da 6 oy farkla köylüler beni tercih etti." dedi.

İlk muhtar seçildiği günün heyecanını hala yaşadığını dile getiren Rençber, "Bu seçimde de köylülerimin oylarıyla yeniden muhtar oldum. Kastamonu genelinde benim gibi 8 defa peş peşe muhtar olan başka birinin olduğunu sanmıyorum. Tek olmak beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Rençber, hizmet için yeniden göreve geldiğini anlatarak, "Hizmet etmeyi, köyümün sorunlarıyla ilgilenmeyi çok seviyorum. Muhtarlığa başladığım ilk günkü heyecan hala var. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkesin muhtarıyım. Köyümüzün kalkınması için çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

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Arıca Köyü KASTAMONU muhtarlık seçimi seçim 2019

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