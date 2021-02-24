Avustralya’nın güneyinde yer alan Edgar’s Mission adlı hayvan barınağının gönüllüleri yıllardır kırpılmayan ve tüyleri nedeniyle etrafını göremeyeni zor durumdaki bir koyunu buldu.
Hayvanın en az beş yıl boyunca başıboş bir şekilde gezdiğini düşündüklerini ifade eden hayvan severler, Barack adını verdikleri koyunun tüylerini hemen kesti. Dakikalar içinde hayvanın üzerinden 35 kilogram ağırlığında yün çıktı. Baarack ardından hayvan barınağında muayene edildi ve koruma altına alındı.
Kurum tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında, “Bu kadar yünün altında onun canlı olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Tüylerini kesmek gerçekten zor bir işti üzerinden sayısız böcek, ot ve çeşitli çöpler çıktık. Yünlerinin fazlalığı nedeniyle derisinde çizikler oluşmuş ve midesinde ülser meydana gelmiş. Ancak, endişelenecek bir durumu yok ve iyileşiyor. Hala sağlıklı olduğu için şanslıyız” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte hayvan barınağı gönülleri, koyunlarının tüylerinin sürekli olarak büyüdüğü ve kesilmediğinde onlarda ölümcül olabilecek sonuçlara neden olabileceği konusunda uyardı:
“Çoğu insan, yünün bir koyunun yaşamı boyunca büyümeye devam eden hantal bir yapağıya kolayca dönüşebileceğinin farkında değildir. Koyunların atası olan yabani kunduzun doğal olarak dökülen, çoğu zaman çok renkli (kamuflaj için harika) bir yapağı vardı. Bu yapağı büyür ve mevsimi geldiğinde dökülürdü. Evcilleştirmenin ardından, artık bu hayvanlar doğaya olan adaptasyonunu kaybetti ve artık yıllık olarak kırkılmaya ihtiyaç duyan birçok koyun türü var. Bunun yapılmaması, koyunların büyük bir dezavantajla yaşamasına ve genellikle yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açmasına neden olur.”
Yıllardır vahşi doğada yaşayan koyun Baarack, 35 kiloluk yükünden kurtuldu - 5
Ancak, Baarack bunların hiçbirini bilmiyordu, çünkü tek yapmak istediği yaşamaktı ve yıllar boyunca mücadele etti. Artık 35 kiloluk yükünden kurtulan Baarack, yiyecek ve barınak için mücadele etmeyecek, yırtıcıların ve kötü insanların insafına kalmayacak.