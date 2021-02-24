Koyun Baarack, 35 kiloluk yükünden kurtuldu!

Avustralya’nın güneyinde yer alan Edgar’s Mission adlı hayvan barınağının gönüllüleri yıllardır kırpılmayan ve tüyleri nedeniyle etrafını göremeyeni zor durumdaki bir koyunu buldu.

EN AZ BEŞ YIL BAŞIBOŞ GEZDİ

Hayvanın en az beş yıl boyunca başıboş bir şekilde gezdiğini düşündüklerini ifade eden hayvan severler, Barack adını verdikleri koyunun tüylerini hemen kesti. Dakikalar içinde hayvanın üzerinden 35 kilogram ağırlığında yün çıktı. Baarack ardından hayvan barınağında muayene edildi ve koruma altına alındı.

"HALA SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Kurum tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında, “Bu kadar yünün altında onun canlı olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Tüylerini kesmek gerçekten zor bir işti üzerinden sayısız böcek, ot ve çeşitli çöpler çıktık. Yünlerinin fazlalığı nedeniyle derisinde çizikler oluşmuş ve midesinde ülser meydana gelmiş. Ancak, endişelenecek bir durumu yok ve iyileşiyor. Hala sağlıklı olduğu için şanslıyız” ifadelerini kullandı.

KOYUNLARIN TÜYLERİNİN KESİLMEMESİNİN ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR

Bununla birlikte hayvan barınağı gönülleri, koyunlarının tüylerinin sürekli olarak büyüdüğü ve kesilmediğinde onlarda ölümcül olabilecek sonuçlara neden olabileceği konusunda uyardı: