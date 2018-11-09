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Koyun hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşırken kovalamacayla yakalanan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Koyun hırsızları tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşırken kovalamacayla yakalanan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
​Olay, dün saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine içinde 3'ü kadın, 5 kişinin bulunduğu 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru yoluna devam etti. Polislerin takibe aldığı araç için güzergah üzerindeki tüm kavşaklarda önlem alındı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar devam eden trafikteki kovalamaca, şüpheliler Doğuyaka Mahallesi'nde çıkmaz sokağa girince son buldu. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheliler, motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın Şanlıurfa ilinden çalıntı olduğu belirlenirken, araçta da başka plakalar olduğu ortaya çıktı.
Aracı kullanan Zeki Ş. ve yanındaki Tarık Ş., Nurhayat Y.T., Gülseren Ş., Gülden Y. Gözaltına alındı. İlk ifadeleri olay yerinde alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İki erkek şüpheli, koyunları yol kenarında bulduklarını, sünnet düğünü yapmak için aldıklarını öne sürdü.
Yapılan araştırmada, koyunların Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki bir ağından çalındığı ortaya çıktı. Koyunların kulaklarındaki küpelerden sorgulama yapan polis, hayvanların sahibi Rafet Güven'e ulaştı. Koyunlarının çalındığından habersiz olan Güven, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikâyetçi oldu.
İfadelerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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Koyun hırsızları tutuklandıKoyun hırsızları tutuklandıKoyun hırsızları tutuklandıKoyun hırsızları tutuklandı

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