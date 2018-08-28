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Koyun hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki ağıldan 50 koyunun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Koyun hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki ağıldan 50 koyunun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Çalıntı koyunları satın alan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmanın, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdüğü belirtildi.
Karacasu'nun kırsal Geyre Mahallesi'nde, 26 Ağustos gecesi, ağıldan 50 koyun çalındı. Sabah koyunlarının çalındığını fark eden besicinin şikayeti üzerine jandarma harekete geçti. Koyunların minibüs ve kamyonetle gelen 5 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, çalınan koyunların komşu Bozdoğan ilçesinin kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde yaşayan A.A.'ya satıldığını belirledi. A.A.'nın ağılına dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, koyunlardan 43'ünü buldu. Diğer 7 koyunu başkalarına sattığı öğrenilen A.A., gözaltına alındı. A.A., jandarmadaki sorgusunda, çalıntı koyunları M.A. ve H.Ç.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine M.A. ve H.Ç. de Çamlıdere Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. 2 şüpheli, koyunları H.D., Y.K. ve S.D. ile birlikte çaldıklarını söyledi. Jandarma, bu 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Bugün adliyeye sevk edilen gözaltındaki 3 şüpheliden M.A. ve H.Ç. tutuklanırken, çalıntı koyunları satın alan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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