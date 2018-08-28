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Koyun hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Yazıişleri Müdürlerine, 'Koyun hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı' başlıklı haberimizi, şüphelilerin isimleriyle ilgili kaynağından yapılan düzeltmeye göre yeniliyoruz.

Koyun hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı (2) - Yeniden

Yazıişleri Müdürlerine,
'Koyun hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı' başlıklı haberimizi, şüphelilerin isimleriyle ilgili kaynağından yapılan düzeltmeye göre yeniliyoruz.
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YENİDEN

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki bir ağıldan 50 koyunun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çalıntı koyunları satın alan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Karacasu'nun kırsal Geyre Mahallesi'nde, geçen 26 Ağustos gecesi ağıldan 50 koyun çalındı. Sabah koyunlarının çalındığını fark eden besicinin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, koyunların minibüs ve kamyonetle gelen 5 kişi tarafından çalındığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, çalınan koyunların komşu Bozdoğan ilçesinin kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde yaşayan M.A.'ya satıldığını belirledi. M.A.'nın ağılına dün operasyon düzenleyen jandarma, koyunlardan 43'ünü buldu. Diğer 7 koyunu başkalarına sattığı öğrenilen M.A., gözaltına alındı. M.A., jandarmadaki sorgusunda çalıntı koyunları F.A. ve H.Ç.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine F.A. ve H.Ç. de Çamlıdere Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli koyunları H.D., Y.K. ve S.D. ile birlikte çaldıklarını belirtti. Jandarma, bu 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün adliyeye sevk edilen gözaltındaki 3 şüpheliden F.A. ve H.Ç. tutuklanırken, çalıntı koyunları satın alan M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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