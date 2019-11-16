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Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:55 | Son Güncelleme

PATRONUNUN ELİNİ ÖPÜP, ÖZÜR DİLEDİ Bolu'nun Mengen ilçesinde, arkadaşı ile girdiği iddia nedeniyle patronu Ercan Kurt’un öldüğünü belediye hoparlöründen anons ettiren garson Serdar Uğur, olayın anlaşılmasının ardından Kurt'tan özür diledi. Uğur, elini öptüğü Kurt'a, "Özür dilerim.

PATRONUNUN ELİNİ ÖPÜP, ÖZÜR DİLEDİ
Bolu'nun Mengen ilçesinde, arkadaşı ile girdiği iddia nedeniyle patronu Ercan Kurt’un öldüğünü belediye hoparlöründen anons ettiren garson Serdar Uğur, olayın anlaşılmasının ardından Kurt'tan özür diledi. Uğur, elini öptüğü Kurt'a, "Özür dilerim. Seni çok sevdiğim için böyle bir şaka yaptım. Böyle olacağını bilmiyordum. Bir iddia üzerine yaptık. Mezarcılar mezar kazmış, onların da parasını vereceğim. Artık bundan sonra gerçekten ölsen yine de ilanını vermem. Selanı okutmam." dedi.
Ercan Kurt da, Serdar Uğur ve Adnan Sever'in özrünü kabul edip, bir daha böyle şaka yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Eski dost olan taraflar daha sonra barıştı.

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