Köyün kaderi "karanfil"le değişti

YALÇIN ÇELEN - Isparta Deregümü köylüleri, üzüm bağlarını sökerek kurdukları seralarda üretilen kesme çiçeği, İspanya, İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç ederek köyden kente göçü tersine çevirdi.

Gülü, lavantası, elması, domatesi ve kirazıyla güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'da üretilen karanfil, Avrupa'ya pazarlanıyor.

Merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda üretilen karanfil, ihracatçı firmalar aracılığıyla İspanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Karanfil üretiminin her geçen yıl arttığı 2 bin nüfuslu köyde, köylülerin yanı sıra başka köy ve illerden gelen tarım işçileri de iş imkanı buluyor. Özenle kesilerek hasadı yapılan karanfiller, temizlenip paketlenmesinin ardından soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deregümü köyünün domates ve karanfil üretimiyle meşhur olduğunu söyledi.

Köydeki arazilerde önceki yıllarda üzüm ve karpuz üretiminin yapıldığını anlatan Selçuk, "Bu arazilerde örtülü alanlarımız oluştu. 2 bin 500 metrekarelik kapalı seraya sahibiz. Bunun bin 500 metrekarelik alanında domates, bin metrekarelik alanda ise karanfil üretimi yapılıyor. Seralarda ürettiğimiz yıllık 120 milyon dal kesme çiçeği, Avrupa pazarına satıyoruz." dedi.