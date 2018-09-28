Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Arslan, köydeki sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcılığını yapıyor.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve daha sonra köyüne dönüş yapan Arslan, kendisini başıboş kedilerin bakımına adadı. Eşini 6 yıl önce kaybeden ve köydeki evinde tek başına yaşamaya başlayan 7 çocuk annesi Arslan, köye gelen yazlıkçılar tarafından beslenen ancak geri dönüşte salıverilen kedilerin adeta gönüllü annesi oldu.

Özellikle kış mevsiminde kedileri açlık ve soğuktan korumak için mücadele eden Arslan, çoğu zaman hayvanları bırakıp çocuklarının yanına dahi gidemiyor.

Fatma Arslan, kimi zaman sayıları 25-30'a kadar çıkan kedileri elleriyle besliyor, onlara hazır mamalar alıyor, kimi zaman onların karnını doyurmadan kendisi yemek yemiyor. Arslan'a en büyük desteği ise yurt dışında yaşayan kızı Esma sağlıyor.

Sayıları her yıl biraz daha artan kedileri yalnız bırakmayan Fatma Arslan, il dışına çıkmak zorunda kaldığında ise ücretli bir bakıcı tutarak, hayvanların bakımını aksatmıyor.