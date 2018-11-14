Koyun, kapağı çalınan rögara düştü

İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde demir kapağı çalınan rögara düşen koyun, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hayrabolu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından yapılan demir rögar kapağı kısa bir süre önce çalındı. Çevrede otlayan bir koyun da kapağı olmayan rögara düştü. Tesadüfen bölgede çalışan Hayrabolu Belediyesi ekibi, çukura düşen koyunu fark etti. Koyun, bağlanan iple yukarı çekilerek rögardan çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.

TESKİ yetkilileri, beton ve demir kapakların hurdaya satılmak üzere çalındığını ifade ederek, "Betonları kırıp içindeki demirleri alıyorlar. Ya da demir kapakları tamamen çalıp hurdaya satıyorlar. Sonra da rögarlar bu şekilde kapaksız bir şekilde kalıyor" diye konuştu.

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