HABER

Koyun, kapağı çalınan rögara düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde demir kapağı çalınan rögara düşen koyun, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Koyun, kapağı çalınan rögara düştü

İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde demir kapağı çalınan rögara düşen koyun, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Hayrabolu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından yapılan demir rögar kapağı kısa bir süre önce çalındı. Çevrede otlayan bir koyun da kapağı olmayan rögara düştü. Tesadüfen bölgede çalışan Hayrabolu Belediyesi ekibi, çukura düşen koyunu fark etti. Koyun, bağlanan iple yukarı çekilerek rögardan çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
TESKİ yetkilileri, beton ve demir kapakların hurdaya satılmak üzere çalındığını ifade ederek, "Betonları kırıp içindeki demirleri alıyorlar. Ya da demir kapakları tamamen çalıp hurdaya satıyorlar. Sonra da rögarlar bu şekilde kapaksız bir şekilde kalıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Koyun, kapağı çalınan rögara düştüKoyun, kapağı çalınan rögara düştü

PARTNER Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı
Kaçırılan Berfin'in babası: 4- 5 kızı daha kaçırmışlarKaçırılan Berfin'in babası: 4- 5 kızı daha kaçırmışlar
Müzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - YenidenMüzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler

Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler

Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde çarpıcı ayrıntılar

Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde çarpıcı ayrıntılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.