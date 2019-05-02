Koyun kırkma sezonu başladı

Tokat’ın Almus ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını kırkmaya başladı.

Almus Baraj gölü kenarında doğa ile iç içe yapılan koyun kırkımı renkli görüntüler oluşturdu. Makasla koyun kırkımı yapan Turgut Baydoğan, koyun kırpma mevsiminin başladığını yaylaya hazırlık yaptıklarını kaydetti. Koyunların daha güzel etlenmeleri, sıcaklardan etkilenmemeleri ve uyuz olmamaları için kırkım yaptıklarını ifade eden Baydoğan, “Koyun kırma işlemleri bu ay başlıyor. Ağustos ayında ikinci bir kırkım yapıyoruz. Makinelerle kırkım yapanlar var ama biz arazide kırkım yaptığımız için makasla yapıyoruz. El alışkanlığı olduğu için zorda değil. Ortalama bir koyunu kırkma işlemi yavaş yaparsan 10 dakika hızlı yaparsan 5 dakika sürüyor. Yavaş yaparsan daha temiz daha güzel oluyor” dedi.

Yünü para etmiyor

Önceki yıllarda yorgan yapımı ya da genç kızların çeyiz ihtiyacında kullanılan koyun yününe artık rağbet yok. Önceki yıllarda oldukça değerli olan yünün para etmediğinden yakınan Baydoğan, “Kırktığımız yünler para etmiyor, yakıyoruz. Yün alanlara kilosunu 25 kuruştan alıyor. Satarken kaça satıyor bilmiyoruz. O nedenle yün vermiyoruz yakıyoruz. Şimdi ki zamanla eski zaman arasında çok fark var. Eskiden yün çok kıymetli idi. Ama şimdi öyle değil. Eskiden kız istemeye gittiğin zaman 4 kat yün yatak isterlerdi. Şimdi mekan istiyorlar, yün olayı bitti” diye konuştu.