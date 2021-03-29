HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koyun kuzu izdihamında 82 hayvan telef oldu

Koyun kuzu izdihamında 82 hayvan telef oldu

29.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de koyun ve kuzlar arasında yaşanan izdihamda 82 küçükbaş hayvan telef oldu.Olay, önceki gün merkeze bağlı Çukur Köyü’nde meydana geldi.

Koyun kuzu izdihamında 82 hayvan telef oldu

Tunceli’de koyun ve kuzlar arasında yaşanan izdihamda 82 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, önceki gün merkeze bağlı Çukur Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Yıldırım’a (35) ait kuzular bulundukları çadırdaki bölmeyi açarak koyunların olduğu tarafa geçti. Bu sırada hayvanlar arasında henüz neden olduğu belirlenemeyen izdiham yaşandı. İzdihamda 80 kuzu ile 2 koyun telef oldu.
Sürü sahibi Menderes Yıldırım, “Kuzular bulundukları bölümdeki zinciri kırıp koyunları olduğu bölüme geçmişler. Bu esnada bir izdiham meydana gelmiş, 2’si koyun 80’i kuzu 82 hayvan telef olmuş. Durumu fark ettiğimizde telef olan hayvanları toparlayarak çadırdan çıkardık" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybettiÇekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybetti
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Kocaeli'de keşfedildi: Tanrıça Kybele'ye adanmış mağaradan 'eşsiz' bir sunak çıktı

Tanrıça Kybele'ye adanmış: Eşsiz bir eser!

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Van'da koronavirüs alarmı! Bir okulda eğitime ara verildi, bir mahalle de karantinaya alındı

Van'da koronavirüs alarmı! Bir okulda eğitime ara verildi, bir mahalle de karantinaya alındı

Petr Kellner kimdir? Çekya'nın en zengin insanı hayatını kaybetti

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybetti

Kahreden olay! Kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi

Kahreden olay! Kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.