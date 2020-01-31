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Köyün merası var, ama hayvan otlatılamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bursa’da köylerindeki merada hayvan otlatmak isteyen köylülere izin çıkmadı.

Bursa’da köylerindeki merada hayvan otlatmak isteyen köylülere izin çıkmadı. Bu duruma tepki gösteren köylüler, yetkililerden yardım istedi.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Yavelli köyü sakinleri, köylerinin 485 dönümlük merasını böğürtlen ve çalılarla kaplı olduğu için kullanamıyor. Merayı kullanabilmek için temizlik yapmak isteyen köylüler, bunun için Bursa İl Tarım Müdürlüğünden izin talep etti. Köylülerin bu talebine ıslah edilemez cevabı geldi. Hayvan bakan köylüler pahalı olan yem fiyatlarından tasarruf etmek için merayı kullanmak istiyor, ama izin verilmediği için 485 dönümlük alan atıl olarak duruyor. Bu duruma isyan eden köylüler, yetkililerin seslerini duymasını istiyor.
Yavelli köyü sakinleri, yakın komşuları olan Doğancı, Yeşilova, Tepecik ve Ormankadı köylerinin meralarını ıslah ettiklerini belirterek, kendilerine uygulanan çifte standarttan şikayetçi. Yavelli köyü merasına sınır olan Doğancı köyü merası ıslah edilirken, Yavelli merası ıslah edilemediği için atıl vaziyette duruyor. Köylüler merada hayvan otlatmaları halinde yem maliyetlerinin büyük ölçüde düşeceğini belirtti.
Yavelli Muhtarı Ersin Demir, "Bizim komşumuz olan 4 köye mera ıslahı için gerekli izin verildi. İki yıldan itibaren ücret karşılığı da olsa komşu köylerimiz arpa ve yem ekerek meralarını hayvanlarını güdebilecek şekilde ıslah etti. Ben bu durumu kendilerime sorduğumda Tarım Müdürlüğünden izin aldıklarını söylediler. Biz de Bursa İl Tarım Müdürlüğüne gittik. Gerekli başvuruyu şifahî ve yazılı olarak yaptım. Köyümüze 3 hafta sonra 3 görevli geldi. Gerekli incelemeleri yaptılar. 2 hafta sonra bize Bursa İl Tarım Müdürlüğünden gelen cevapta, ’Meranızın ıslaha ihyiacı yoktur’ dendi. Ben tekrar gittim, komşu köylerin meralarını ıslah ettiklerini belirttim. Vatandaş hayvanını evde bakmak zorunda kalıyor. Bu mera kullanılsa çiftçiler hayvanlarına günde 10 kilo yem vereceğine 2 kilo yem verir" dedi.
Yavelli köyünde besicilik yapan vatandaşlar ise, "Biz koyunlarımızı meramızda çok fazla çalı olduğu için otlatamıyoruz. Islah çalışmasına izin verilmiyor. Bu şekilde maliyetler artıyor. Biz meramızda hayvanlarımızı otlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Bursa İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Bu merayı köylüler kendi şahısları için istiyor. Bu bakımdan komisyondan geçmedi, meralar şahıslara kullandırılmaz" denildi.

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