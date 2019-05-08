Koyun otlatan kadın arazide ölü bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arazide koyun otlatan kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde yaşayan 60 yaşındaki Gülşen Gündüz, dün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıktı.

Akşam köye dönmeyen kadının yakınları jandarmayı arayarak kayıp başvurusunda bulundu.

Köylüler ve jandarma ekipleri Gündüz'ü bulmak için çalışma başlattı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışmalarına destek verdi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucu kadın köye 4 kilometre mesafedeki arazide ölü bulundu.

İlk incelemelerde cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Kadının cesedi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yakınları, Gündüz'ün kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

