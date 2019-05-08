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Koyun otlatan kadının arazide ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

Uşak'ta arazide ölü bulunan kadının omuzunda 3 adet saçma izi tespit edildi - Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı - Kadına ait koyunların çalınarak başka bir köyde satıldığı belirlendi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, arazide koyun otlatan kadının ölü bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde yaşayan ve bu sabah arazide ölü bulunan Gülşen Gündüz'ün (60) cesedi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı tarafından doktor eşliğinde yapılan incelemede Gündüz'ün sağ omzunda av tüfeğinden atılan fişeğe ait 3 adet saçma yarası tespit edildi.

Gündüz'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri, kadının silahla vurulmuş olma ihtimali üzerinden soruşturmayı derinleştirdi.

Kadının ölü bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, Gündüz'e ait kayıp 42 koyunu araştırırken, ilçeye bağlı Salmanlar köyünde bir kişinin, dün gece Z.D'ye koyun sattığını belirledi. Köye giden ekipler, Z.D'nin ahırında kadına ait 42 koyunu buldu.

Gözaltına alınan Z.D'nin, koyunları 10 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. isimli bir kişiden satın aldığını söylemesi üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

Şüpheli, cep telefonu üzerinden yapılan teknik takiple Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir otelde yakalandı. Ekipler, sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Y.K'nin iki erkek kardeşini de gözaltına aldı.

4 şüphelinin sorgusu İl Jandarma Komutanlığında sürüyor.

- Olay

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, dün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (60) akşam köye dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi sabah saatlerinde köye 4 kilometre mesafede bulunmuş, ilk incelemelerde cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamıştı.

Yakınları, Gündüz'ün kalp rahatsızlığı bulunduğunu yönünde ifade vermişti.

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