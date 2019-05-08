Koyun otlatan kadının arazide ölü bulunması

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, arazide koyun otlatan kadının ölü bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde yaşayan ve bu sabah arazide ölü bulunan Gülşen Gündüz'ün (60) cesedi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı tarafından doktor eşliğinde yapılan incelemede Gündüz'ün sağ omzunda av tüfeğinden atılan fişeğe ait 3 adet saçma yarası tespit edildi.

Gündüz'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri, kadının silahla vurulmuş olma ihtimali üzerinden soruşturmayı derinleştirdi.

Kadının ölü bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, Gündüz'e ait kayıp 42 koyunu araştırırken, ilçeye bağlı Salmanlar köyünde bir kişinin, dün gece Z.D'ye koyun sattığını belirledi. Köye giden ekipler, Z.D'nin ahırında kadına ait 42 koyunu buldu.

Gözaltına alınan Z.D'nin, koyunları 10 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. isimli bir kişiden satın aldığını söylemesi üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

Şüpheli, cep telefonu üzerinden yapılan teknik takiple Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir otelde yakalandı. Ekipler, sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Y.K'nin iki erkek kardeşini de gözaltına aldı.