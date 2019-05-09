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Koyun otlatırken cesedi bulunan kadın topağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Uşak'ta koyunları otlatmak için evden ayrılan ancak geri dönmeyince yapılan aramada cesedi bulunan kadının cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi - Kadının omzunda 3 saçma yarası ve kayıp koyunların çalınarak satıldığının belirlenmesi üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, koyun otlatırken ölü bulunan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi defnedildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından 4 çocuk annesi Gülşen Gündüz'ün cenazesi, Eldeniz köyü camisine getirildi.

Gündüz'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, kadının eşi ve çocukları, Sivaslı Kaymakamı Mustafa Gözlet, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, yakınları ve köylüler katıldı.

- Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, bir kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Bu arada olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli Y.K'nin kullandığı öne sürülen tüfek ele geçirilirken, Y.K'nin yaşlı kadının köpeğini de vurarak öldürdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, önceki gün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (60) akşam köye dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi dün sabah köye 4 kilometre mesafede bulunmuş, ilk incelemelerde cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamıştı. Yakınları, Gündüz'ün kalp rahatsızlığı bulunduğunu yönünde ifade vermişti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından doktor eşliğinde yapılan incelemede ise Gündüz'ün omzunda 3 saçma yarası tespit edilmiş, kadına ait kayıp koyunların çalınarak satıldığının belirlenmesi üzerine 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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