Koyun otlatırken cesedi bulunan kadın topağa verildi

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Bu arada olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli Y.K'nin kullandığı öne sürülen tüfek ele geçirilirken, Y.K'nin yaşlı kadının köpeğini de vurarak öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, bir kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Cenaze törenine, kadının eşi ve çocukları, Sivaslı Kaymakamı Mustafa Gözlet, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, yakınları ve köylüler katıldı.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi dün sabah köye 4 kilometre mesafede bulunmuş, ilk incelemelerde cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamıştı. Yakınları, Gündüz'ün kalp rahatsızlığı bulunduğunu yönünde ifade vermişti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından doktor eşliğinde yapılan incelemede ise Gündüz'ün omzunda 3 saçma yarası tespit edilmiş, kadına ait kayıp koyunların çalınarak satıldığının belirlenmesi üzerine 4 kişi gözaltına alınmıştı.

