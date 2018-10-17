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Koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koyun otlatırken, kontrolden çıkan otomobilin çarpması soncu yaralanan çoban Süleyman Polat (35) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koyun otlatırken, kontrolden çıkan otomobilin çarpması soncu yaralanan çoban Süleyman Polat (35) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen Cumartesi ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi T. yönetimindeki 34 JG 3401 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki koyun sürüsüne daldı. Kazada, sürüyü otlatan çoban Süleyman Polat ile otomobil sürücüsü yaralanırken, 2 koyun da telef oldu. Kazanın ardından Gaziantep’te özel bir hastanede tedavi gören Polat, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Polat’ın cenazesi, İslahiye’de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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