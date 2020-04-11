HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şiir yazdı, sosyal medyayı salladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şiir yazdı, sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 20:59 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı. Battal'ın yazdığı şiir sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Yazdığı şiirle Kırşehir’de, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kıran Battal, gece uykusuz kalan ve zor şartlarda çalışan Sağlık Bakanı için şiir yazdığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca’nın samimimi duygularına inandığını belirten ve yazdığı şiire “Fahrettin ağabey” adını koyduğunu ifade eden Battal, "Bakan, gerçekten yürekten konuşuyor. Bunu takdir etmek lazım. Bende kendimce yapılması gerekeni yaptım. Sabah 7’de koyunlarımı otlatmak için dağa gidiyorum. Akşam ise haber saatinde geliyorum. Adı belli olmayan bir bela ile uğraşıyor. Haberleri merak ederek bakıyorum" dedi.

"İNSANLARIN CANI BAKANIN SIRTINDA"

Hükümetin covid-19 salgınına gösterdiği çabayı desteklediğini söyleyen Battal, "Sağlık Bakanımızın çağrılarına insanlar uyarsa iyi olur. Ben köyde tek başıma geziyorum. Maskemi takıyorum ve anlatılan kurallara uyuyorum. Bakanın gösterdiği emeğe insanlarda duyarlı olsunlar ve destek sunsunlar. Bakanımız ’Dışarı çıkmayın’ dedikçe insanlar uymuyor. İnsanların canı bakanın sırtında insanlarda bakana destek olsunlar" diye konuştu.

"CAHİL KAFAMLA BANA YANLIŞ GELİYOR"

Aydın Battal, "Köyde hayvan otlatıyorum. Eğitim almadım. İlk okul 5. sınıfa kadar okudum ama her sınıfa ise 3’er 4’er ay gittim. Kar yağınca okula gittim güneş açınca ise sığır gütmeye gittim. Bilirim ki, sağlıkla siyasetin işi olmamalı sağlık insanların yalaması için gerekli. Bazıları ise siyasete çekmeye çalışıyor. Onlarda cahil kafamla bana yanlış geliyor" diye konuştu.

Köyün eski muhtarı Battal Batır, Aydın Battal’ın köyde hayvanları otlatırken şiir yazdığını ve yaşadıklarını hayvanları otlatırken aktardığını söyledi. Köylüsü Bayram Batır ise daima Aydın Battal’ın doğruları söylediğini siyaset yapmadan eleştiride bulunduğunu belirtti.

Battal’ın Bakan Koca’ya yazdığı şiir ise şöyle:

"Son yıllarda adam gibi adam, Allah razı olsun Fahrettin ağabey
Bizi geçti diye korkmayın babam Allah razı olsun Fahrettin ağabey
Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli yelse de
Sıkıştırır döver onu köşe de biz sana güvendik Fahrettin ağabey
Yakın olsan ben silerim terini, bir Muhsin’in bir de senin unutamam yerini
Korkmayacağım çekmeyeceğim dilimi, Allah razı olsun Fahrettin ağabey
O, kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez.
Taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin ağabey
Her çalışan değil bir çalışana böyle diyorum diye kızmayın bana
Her şey ortada yalan mı amma, Sende hakkını helal et Fahrettin ağabey
Dört gözle bekliyorum haber saatini, benim gönlümde yerin dağ gibi
En başta hak ediyorsun primi helal hoş olsun Fahrettin ağabey
Bizi düşünüyor ölmeyin diye, Bazıları anlamıyor bilmiyorum niye
Zorunlu olmadıkça çıkmayın diye bas bas bağırıyor Fahrettin ağabey
Soru soruyor muhabirler anlıyordur işi bilenler, Hayata vesikalık diyenlere portreyi göster Fahrettin ağabey
Keşke o 600 seni örnek alsalar, kulakları duysa da beni duysalar.
Şu günlerde bari dövüşmeseler, bir ilaçta onlara Fahrettin ağabey
Sağcı-solcu diye dava gütmedi Allah razı olsun Fahrettin ağabey.” (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Koronavirüsü yendi, penguen dansıyla taburcu olduKoronavirüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
1/
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir çoban sosyal medya Fahrettin Koca koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Diğer Haberler
KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

KKTC, 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

İletişim Başkanlığı dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki son sayıları açıkladı

Son dakika! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı

Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı

Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye teyze şivesiyle ilgi odağı oldu

Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye teyze şivesiyle ilgi odağı oldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan evcil ve sokak hayvanları için önemli karar

Vali'den sokağa çıkma yasağına evcil hayvan istisnası

Koronavirüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu

Koronavirüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.