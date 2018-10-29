HABER

Koyun otlatma cinayetine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde, Ali Uyanık'ın (26), koyun otlatma yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Koyun otlatma cinayetine 1 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde, Ali Uyanık'ın (26), koyun otlatma yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Adem İnlier (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y.'ye (57) ait koyunlar, otlamak için Uyanık ailesinin mısır tarlasına girdi. Koyunların tarlaya girmesine sinirlenen Uyanık ailesi ile karşı grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ali Uyanık, karın bölgesinden tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Ömer Y., çocukları Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve Adem İnlier'i (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, tüfeği karşı tarafın olay yerine getirdiğini, tüfeği Ali Uyanık'ın elinden almaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem İnlier, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kovalamacayla yakalandı, üzerinde tabanca aracında uyuşturucu bulunduKovalamacayla yakalandı, üzerinde tabanca aracında uyuşturucu bulundu
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.