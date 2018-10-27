HABER

Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 00:17 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde, iki grup arasında koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Uyanık (26), tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde, iki grup arasında koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Uyanık (26), tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y.'ye (57) ait koyunlar, otlamak için Uyanık ailesinin mısır tarlasına girdi. Koyunların tarlaya girmesine sinirlenen Uyanık ailesi ile karşı grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ali Uyanık karın bölgesinden tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Ömer Y., çocukları Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve Adem İ.'yi (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada iki aile arasında daha önce bir sorun olmadığı ve ilk belirlemelere göre Ali Uyanık'ı Mehmet Y.'nin vurduğu tespit edildi. Polisin Mehmet Y.'yi suç aleti tüfekle birlikte yolda yürüdüğü sırada yakaladığı öğrenilirken, İsmail A.'nın ise olaydan sonra korkup kaçarak yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesine sığındığı belirtildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölüKoyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölüKoyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölüKoyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Kalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandıKalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandı
Kütahya'da tekel bayilere 'telsiz' baskını: 10 gözaltıKütahya'da tekel bayilere 'telsiz' baskını: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 1 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 1 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.