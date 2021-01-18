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Köyün su şebekesi kablolarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

18.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Köyün su şebekesi kablolarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Afyonkarahisar’da bir köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik sisteminin kablolarını çalan hırsızların kabloları çaldıkları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar’da bir köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik sisteminin kablolarını çalan hırsızların kabloları çaldıkları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kabloları çalan ve az kalsın köyü susuz bırakacak olan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Sultandağı ilçesi Üçkuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 5 Ocak günü Üçkuyu köyüne içme suyu sağlayan şebekeyi çalıştıran elektrik sisteminin kablolarının çalındığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak E.G. ve S.G., isimli şahıslara ulaştı. Ardından gözaltına alınan şahısları sorgularında kabloları çaldıklarını ve yakarak plastiğinden ayırdıkları bakırlarını ise ismini bilmedikleri bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti. İtirafın ardından şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Hırsızların su şebekesini çalıştıran sistemin kablolarını çaldıkları an güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan E.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köyün su şebekesi kablolarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

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