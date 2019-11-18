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Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

RİZE'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. Yaklaşık 600 küçükbaş ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve yaylaların beyaza bürünmesiyle, çobanlar yaylalardan göç etmeye başladı. İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar, trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda ilerledi.

Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücüler de, şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler, araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak.

Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek "Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz" dedi.

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