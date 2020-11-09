HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:57 | Son Güncelleme

Soğuk havaların gelmesiyle dönüş yoluna geçen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Soğuk havaların gelmesiyle dönüş yoluna geçen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Yayladan dönen bin 500 küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler ne yapacaklarını şaşırarak, hayvanların yolu boşaltmasını bekledi.
Havaların soğumasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt-Eruh karayolunu kullanarak kışı geçirmek için konaklayacakları yerlere ulaşmaya çalışıyor. Göçerlerin zorlu yolculuğunda ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Yüksek kesimlerden inen koyun sürüsü, karayoluna daldı. Yolu ulaşıma kapatan bin 500 küçükbaş hayvanı gören sürücüler, ne yapacaklarını şaşırdı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek hayvanların yolu boşaltmasını izledi. Göçerler yaklaşık merkezlerde kış aylarını geçirdikten sonra tekrar yüksek kesimlere gitmek için yaylalara çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuşİstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek
Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek
MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İstanbul'da mahalleliyi isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım On Numara sonuçları sorgulama
Büyük ikramiye için geri sayım...
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.