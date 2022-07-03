Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! 'Türkiye'de böyle bir belgesel izlemedim'

Çobanlıkla ilgili videolarıyla sosyal medyada tanınan Mert Yılmaz isimli Youtuber, kurtların koyun sürüsüne pusu kurduğu anları drone kamerası ile anbean görüntüledi.

Görüntülerde, aç kurtların arazide yiyecek ararken, bir koyun sürüsüne denk geldiği görülüyor. Koyunları gören iki kurt, hemen pozisyon alıp pusu kuruyor ve sürüye saldırmak için harekete geçiyor.

Heyecan dolu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videoya yorum yapan çok sayıda kullanıcı, görüntülerin belgesellerden daha kaliteli olduğunu belirtti.



