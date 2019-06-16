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Köyün tahliye edilip edilmeyeceğine inceleme sonrası karar verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, heyelan meydana gelen Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyünde incelemelerde bulundu.

Köyün tahliye edilip edilmeyeceğine inceleme sonrası karar verilecek

Alper TURGUT- Dinçer AKTEMUR/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, heyelan meydana gelen Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyünde incelemelerde bulundu. 4 evde ağır, 13 evde ise hafif hasar oluştuğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, hareketliliği izleyecek olan teknik ekibin raporu doğrultusunda köyün tahliye edilip edilmeyeceğine karar verileceğini söyledi.
Posof İlçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Gürcistan sınırındaki 50 haneli Savaşır köyünde geçen günlerde heyelan meydana geldi. Heyelan 4’ü ağır, 13 evde hasara yol açtı. Evleri ağır hasar gören 4 aile, ilçe merkezindeki boş lojmanlara yerleştirildi.
Vali Mustafa Masatlı, köyle incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Vali Masatlı, "Ekiplerimiz saha da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonunda ilk etapta 4 tane ağır hasarlı, 13 tane de hafif hasarlı bina tespit edilmiştir. 4 tane ağır hasarlı bina ile ilgili vatandaşlarımız tahliye edilerek ilçemizdeki boş olan lojmanlara yerleştirilmiştir. Diğer taraftan hafif hasırlı ailelilerimiz de yayla evlerinde rahatça konaklayabilmeleri için AFAD çadırları kurulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızdan ilk etapta 80 bin lira bir kaynak gelmiştir. Bunu vatandaşlarımıza harcıyoruz. Diğer taraftan altyapı için İçişleri Bakanlığı AFAT Dairesi Başkanlığı'mızdan da 2 milyon 500 lira talep edildi. Bunun dışında acil ihtiyaçlar içinde İçişleri Bakanlığı'mızdan 400 bin lira para talep ettik. Bunun 150 bin lirası hesaplarımıza intikal etmiştir. Onu da şu an itibariyle vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" diye konuştu.
Heyelan sonrası irtibata geçtikleri AFAD Yönetimi Başkanlığı’nın köydeki hareketliliğin izlenmesini istediğini belirten Vali Masatlı, "Teknik ekip gerekli izlemeyi yapacak ve bunun sonucunda da köyle ilgili kesin karar verilecek. Bizim için en önemlisi burada herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Çünki onun telafisi mümkün değildir. Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Bu tür hasarları, bu tür afetleri kolaylıkla izole edecek, tedbirler alacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Devlet olarak buradayız. İnşallah vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa sürede cevap bulacağız" dedi.
Vatandaşların, "Köyümüzü başka yere tahliye mi edeceksiniz? sorusuna ise Vali Masatlı, "Bu kararı vermek için henüz çok erken, izlemimler ve tespitler sonucu netlik kazanacak. Bu işin netlik kazanması için zamana ihtiyaç var. Bakalım önümüzdeki günlerde toprak kayması devam edecek mi? Evlerde ki hasarlar büyüyecek mi? Bunları uzman ekiplerimiz bir incelesin rapor etsinler" cevabını verdi.

FOTOĞRAFLI

Köyün tahliye edilip edilmeyeceğine inceleme sonrası karar verilecekKöyün tahliye edilip edilmeyeceğine inceleme sonrası karar verilecekKöyün tahliye edilip edilmeyeceğine inceleme sonrası karar verilecekKöyün tahliye edilip edilmeyeceğine inceleme sonrası karar verilecek

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