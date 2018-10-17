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Köyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ta köylerinin yol problemini gündeme getirmek için eylem yapan Musa B.

Köyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta köylerinin yol problemini gündeme getirmek için eylem yapan Musa B. (33), benzin bidonu ile bindiği aracın kapılarını kilitledikten sonra, içinde kendini yakmaya çalıştı. Musa B., jandarmanın 2 saatlik ikna çalışması sonrası eylemini sonlandırdı.
Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köyü 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkeme, 2 yıl önce meranın Yelpe köyünün sınırında olduğunu belirledi ve kullanım hakkı o köye verildi. Dedeli köyü sakinleri mahkeme kararının ardından, köylerinden geçen yolu kapatarak, Yelpe köylülerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 1 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine Gümenek köylüleri kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Yol bitmeyince Yelpe köyü sakinleri, köylerine ulaşımı bu kez Gümenek köyünde yaşayan Mustafa Kasın'ın arazisinden sağlamaya başladı. Ancak Mustafa Kasın 20 Eylül'de arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptırarak kilitledi. Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. Bu gelişme ile yolsuz kalan Yelpe köylüleri civardaki arazi yollarını kullanmaya başladı.
KENDİSİNİ KAMYONETE KİLİTLEDİ
Köy sakinlerinden, evli, 4 çocuk babası Musa B., bugün durumu protesto etmek için köy girişinde kendisini kamyonetinin içine kilitledi. Yanına 5 litrelik bidonu içerisinde benzin alan Musa B., telefon ile jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yol yapılmazsa kendini yakacağını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri köy girişinde önlem aldı. Durumu haber alan köy sakinleri olay yerinde toplandı. Musa B., jandarmanın 2 saat süren ikna çalışmaları sonrası kamyonetten inerek eylemi sonlandırdı. Eylemin ardından Musa B., gözaltına alındı.
'ENGELLİ ÇOCUĞUMU DOKTORA GÖTÜREMİYORUM'
Gözaltına alınan Musa B., "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu köyün yolunu yapmayacaklar. Ben kendim böyle karar verdim. Ben bu işi bıraksam da bırakamasam da yapmayacaklar. Bu yüz hanelik köy yolsuz duruyor. Dedeli köyü bizi geçirmiyor, Gümenek geçirmiyor. Şu anda gideceğimiz hiçbir yol yok. Benim engelli çocuğum var, doktora götüremiyorum" dedi.
'YA BU KÖYÜ SATACAĞIZ, YA DA YOL YAPILACAK'
Yol sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen muhtar Şevki Çelik ise "Bizim yapımına başlanan bir yolumuz var. Biran önce yapılmasını istiyoruz. Başka bir sorunumuz yok. Yolumuz yapılırsa her türlü sorunumuz çözülüyor. Dedeli köyü o taraftan bırakmıyor, Gümenek köyü buradan geçirmiyor. Dereleri bile sürdüler. Kış geliyor, vatandaş yağışlarda nereden geçecek. Bu köy 600 nüfus. Ya bu köyü satacağız, ya da devletimiz bir an önce bu yolu açacak. İki köy de bizi geçirmiyor. Biz yeni yapılacak olan yolumuzdan geçeceğiz" diye konuştu.
Köy sakinleri ise yol sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Köyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştıKöyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştıKöyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştıKöyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştı

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