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Koyun yüklü 2 TIR devrildi: 30 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

KARS'ın Digor ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen koyun yüklü iki TIR'daki 246 küçükbaştan 30'u telef oldu, 40'ı yaralandı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Digor ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen koyun yüklü iki TIR'daki 246 küçükbaştan 30'u telef oldu, 40'ı yaralandı. TIR'lardan birinin sürücüsü sıkıştığı yerden yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası güçlükle kurtarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Digor ilçe girişinde yapımı devam eden köprü kavşağında meydana geldi. Kars’tan Iğdır yönüne giden Mehmet Veysel Sevim yönetimindeki 63 F 2081 plakalı TIR, önündeki Musa Dağdelen'in kullandığı 21 LA 544 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki TIR da karayolunda yan yatarak sürüklendi. TIR içerisinde sıkışan Mehmet Veysel Sevim'i çıkarmak için Kars ve Digor belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kars AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında yaralı sürücü ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki TIR'da bulunan diğer 3 kişi ise kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kazada, iki TIR'da bulunan 246 koyunun 30’u telef oldu, 40'ı da yaralandı. Sağ kurtarılan koyunlar, kaza yerine yakın bir araziye götürülerek muhafaza altına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de kaza sonrasında yolu bir süre araç trafiğine kapattı. TIR'ların olay yerinden kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

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