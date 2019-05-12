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Koyun yüklü kamyonda 91 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, koyun yüklü kamyonun kasasında, jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, koyun yüklü kamyonun kasasında, jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonla eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İpekyolu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, plakası tespit edilen kamyon, takibe alındı. İpekyolu ilçesinin Değirmenköy Mahallesi'nde durdurulan kamyonun kasasında 15 küçükbaş hayvan olduğu belirlendi. Jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan detaylı aramada, üzeri hayvan pisliği ile kapatılmış kamyon kasasının tabanında gizlenmiş 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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