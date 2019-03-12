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"Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Anaç koyun-keçi desteği ödemelerinde 187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için 538,5 milyon lira destekleme ödemesini mart ayının sonunda ödeyeceğiz" - "7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesine ve koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz" - "DAP kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık projenin yüzde 50'si hibe verilecek. Hayvan alımında 5 bin lira boğaya, 750 lira koça hibe desteği vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılıkta yapılan hibe desteklerine değinerek, "7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesine ve koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kars'taki temasları kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaretinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Kars Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Tarım sektörünün ve çiftçilerin sorunlarını dinlemek için Kars'ta olduğunu anlatan Pakdemirli, "Üretici ve çiftçimiz tüm kabinemiz için önemli, ciddi bir farkındalığımız var. Önümüzdeki 20-25 yıl içinde gıda sektörümüzü daha fazla artırmamız lazım. Çitçilerin ellerini rahatlatmak konusunda yapmamız gereken ne varsa, eğer imkanımız varsa bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağımızdan emin olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, tarım şehri olan Kars'ın çok güzel mimariye sahip olduğunu ve bunun korunması gerektiğini vurgulayarak bu şehrin kış sporları potansiyeline de sahip olduğuna işaret etti.

Yöredeki çocukların mutlaka kış sporlarını öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Burada yılın 4-5 ayında kış sporları yapılabilir. Çocuklarınızı mutlaka kış sporlarına gönderin. Kars'ta imkanı olmayanlara kış sporları yapma imkanı verilecek. Türkiye'nin en iyi kayak hocaları Sarıkamış'tan çıkar, burada bu anlamda çok ciddi bir kültür var, bu kültürü de yaşatmamız gerekiyor. Karı, kazanca çevirmemiz gerekiyor. Avusturya gelirinin yüzde 50-60'ını kardan elde ediyor. İşte karı kazanca çevirebilirsek gençlerimiz yanlış yola sapmaz, örgütlerin eline düşmez, gençlerimiz para kazanır."

Bakan Pakdemirli, dertli bir coğrafyada yaşanıldığına dikkati çekerek, bu coğrafyanın istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hibe desteği için Doğu Anadolu Projesine (DAP) yapılan müracaatların bugünden itibaren alınmaya başlandığını anlatan Pakdemirli, söz konusu müracaatların süresinin uzatıldığını dile getirdi.

Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"DAP projesi kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık projenin yüzde 50'si hibe verilecek. Hayvan alımında 5 bin lira boğaya, 750 lira koça hibe desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Anaç koyun-keçi desteği ödemelerinde 187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için 538,5 milyon lira destekleme ödemesini mart ayının sonunda ödeyeceğiz. 7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesine ve koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz. Arıcılıkta kovan desteğini 10 TL'den yüzde 50 artışla 15 TL'ye çıkarıyoruz."

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Kars Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kars'ta

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