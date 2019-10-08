Köyünde, anne- babası adına okul yaptırdı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİNLİ iş insanı Hasan Keleşoğlu, doğduğu, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde, anne- babası Emine- Behçet Keleşoğlu adına okul yaptırdı.

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Artuklu ilçesine bağlı Sakalar köyünde, iş insanı Hasan Keleşoğlu tarafından 8 derslikli okul yaptırıldı. Hasan Keleşoğlu'nun anne ve babası Emine- Behçet Keleşoğlu'nun adının verildiği okulun açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, iş insanı Hasan Keleşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Yaman, eğitime verdiği destek için Keleşoğlu'na teşekkür etti.

Hasan Keleşoğlu ise "Doğduğum ve yetiştiğim topraklara vefa borcumu ödemenin ve bölge eğitimine bir nebze katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Öte yandan köyün, Suriye'nin sıfır noktasında yer alması nedeniyle okul için geniş güvenlik önlemleri alındı. Olası terör saldırısına karşı köydeki 2 katlı evin terasına, dronesavarlı askerler yerleştirildi.

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