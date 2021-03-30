Köyüne dönene hayvansal üretim desteği! Köye dönene devlet destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltebilmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda konularında eğitim veren meslek yüksek okulu ya da üniversite mezunlarının projelerine 100 bin liralık hibe desteği verecek.

DEVLET KIRSALA DÖNENE HAYVANSAL ÜRETİM DESTEĞİ VERİYOR!

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte hayata geçirilen Uzman Eller projesi, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de uygulandı. Destekten yararlanmak isteyenlerin üretmesi gereken projeler ise hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimine, depolanmasına ve paketlenmesine yönelik olmalı. Uzman Eller projesi ile genç nüfusun kırsalda istihdamı sağlanacak.

Proje doğrultusunda tarım ve hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenecek. Aynı anda üretimin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edilmesi de sağlanarak, üretim miktarı ve kalite artırılması hedeflenecek. Kırsala yönlendirilen gençler ise yapacakları sürdürülebilir yatırımlar ile işletmelere örnek olacaklar.