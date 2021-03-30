Köyüne dönene hayvansal üretim desteği! Köye dönene devlet destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltebilmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda konularında eğitim veren meslek yüksek okulu ya da üniversite mezunlarının projelerine 100 bin liralık hibe desteği verecek.
Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte hayata geçirilen Uzman Eller projesi, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de uygulandı. Destekten yararlanmak isteyenlerin üretmesi gereken projeler ise hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimine, depolanmasına ve paketlenmesine yönelik olmalı. Uzman Eller projesi ile genç nüfusun kırsalda istihdamı sağlanacak.
Proje doğrultusunda tarım ve hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenecek. Aynı anda üretimin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edilmesi de sağlanarak, üretim miktarı ve kalite artırılması hedeflenecek. Kırsala yönlendirilen gençler ise yapacakları sürdürülebilir yatırımlar ile işletmelere örnek olacaklar.
Gençler kırsala yönlendirilirken, gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar konusunda da adımlar atılacak. Bu sayede kırsalda riskli tek bir kerpiç ev blie kalmayacak. Köylerin hemen yanı başlarında ise güvenli konutlar inşa edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 48 bin genç çiftçiye, büyükbaş ve küçükbaş projeleri için 1,1 milyar, arıcılık ve kanatlı projeleri için 182 milyon lira, bitkisel üretim projeleri için ise 134 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği ayrılacak.