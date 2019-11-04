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Köyüne gözlem kulesi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

RİZELİ Hızır Toptan (49), çocuk yaşlarda merak saldığı gökyüzü gözlem hayalini gerçekleştirmek için Sütlüce köyünde kule yapımına başladı.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZELİ Hızır Toptan (49), çocuk yaşlarda merak saldığı gökyüzü gözlem hayalini gerçekleştirmek için Sütlüce köyünde kule yapımına başladı. 5 katlı olan, 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirecek Toptan, gök cisimlerini yakından görmeye çalışacak.

ABD'de yaşayan ve tatillerinde memleketi Rize'nin merkeze bağlı Sütlüce köyüne gelen Hızır Toptan, çocuk yaşlarında merak sardığı gökyüzü gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Kendi arazisine 2 katlı beton yapı inşa eden Toptan, üzerine de 3 katlı demir platform kurdu. 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirecek Toptan, gökyüzünü gözetleyecek.

Köyde yükselen kule inşaatının, bölge sakinlerinin ilgisini çektiğini belirten Hızır Toptan, "Bu merakımı gidermek ve gökyüzünü daha iyi gözlemlemek için bu kuleyi yaptırmaya karar verdim. Köydeki evimiz de manzara açısından zayıf noktadaydı. Kule yaparsak hem seyir keyfi olacak nokta oluştururuz hem de köyüme geldiğimde gök cisimlerini rahatça inceleyebilecek açık alan oluştururuz, diyerek bu yola çıktım" dedi.

'UZAYI HEP MERAK ETTİM'

İstanbul'da Kız Kulesi'ne gittiğini ve buradan etkilendiğini anlatan Toptan, "Şu an ana şekli verildi sonra detayları yapacağız. En üst kat gözlem yapacağımız ve etrafı seyredeceğimiz seyir terası olacak. Biz şimdiden aldığımız küçük teleskop ile gözlem yapmaya başladık. Burası bitince profesyonel teleskop alacağız ve seyir daha keyifli hale gelecek. Bir alt katta ise yağmurlu havalarda oturup, sohbet edebileceğimiz bir alan oluşturacağız. Burada, aynı zamanda soğuk havalarda gözlem yapabilceğiz" diye konuştu.

Gözlem kulesi ile çocukların da gök bilimi ile ilgilenmesini sağlamayı amaçladığını belirten Toptan, "Bizim çocukluğumuz hep buralarda geçti. Uzayı hep merak ettim ama öğrenebilecek kaynaklara ulaşmak o zamanlarda çok kısıtlı ve imkansız gibiydi. Şimdi çocuklar internetten her şeye ulaşabiliyor. Burada kuracağımız teleskopla da daha rahat gözlemleyecekler" dedi.

Hızır Toptan'ın oğlu Mehmet Toptan ise "Babam büyük heves ve merakla bu projeyi başlattı. Sonucun ne olacağını köylerle birlikte göreceğiz. Herkes çok merak ediyor. Ben de ne olacağını tam olarak bilmediğim için cevap veremiyorum" diye konuştu.

Sütlüce köyünün sakinlerinden Nuri Kaptan da gök bilimine meraklı olduğunu belirterek, "Buradaki istasyon sayesinde biz de merakımızı gidereceğiz. Hızır Toptan'a bize yaşattığı bu heyecan için teşekkür ediyorum" dedi.

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