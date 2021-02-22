Köyüne yapacağı fırının provasını kardan yaptı

Ordu’nun Kumru ilçesinde yaşayan bir kişi, köyüne yapacağı taş fırının provasını kar kütleleriyle inşa ederek, provasını yaptı.

Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan Şenol Şipşak, yaz aylarında köyüne yapacağı taş fırının provasını kat kütleleri ile gerçekleştirdi. İlçedeki kar yağışının ardında kalan kar kütleleriyle, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendiren Şipşak, amcası Mustafa Şipşak ile birlikte 2 metre uzunluğunda kardan fırın yaptı.

İnşaat sektöründe çalışan Şenol Şipşak, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kardan fırını yaptıklarını belirterek, hem hafta sonu kısıtlamasında eğlendiklerin, hem de yazın köyüne yapacağı taş fırın için prova yaptıklarını söyledi.



