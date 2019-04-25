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Koyunlar, kaval çalınarak meraya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

KİLİS'te, ilkbaharda ağıllarından çıkarılan koyunlar, kaval çalınarak, meraya salındı.

Koyunlar, kaval çalınarak meraya salındı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, ilkbaharda ağıllarından çıkarılan koyunlar, kaval çalınarak, meraya salındı. Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'te 9 bin hektarlık alanın meralardan oluştuğunu söyledi.
Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyünde, ilkbaharda koyun ve keçilerin meraya salınması, törenle gerçekleştirildi. Köydeki törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile besiciler katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Kadıoğlu, Kilis'te 9 bin hektarlık alanın meralardan oluştuğunu belirterek, "Otlatma alanı olarak hazineye ait alanlarında dahil edilmesiyle birlikte bu alan 13 bin hektarı bulmaktadır" dedi.
Vali Soytürk ise hayvancılığın gelişmesi için meraların önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada yapılan iş, mevcut meralarımıza gübre atarak, verimini artırıyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmalarının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi ve besiciler tarafından Vali Recep Soytürk'e oğlak hediye edildi. Tören sonunda ise ağıllardaki koyunlar, kaval çalınarak, meraya salındı.

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Koyunlar, kaval çalınarak meraya salındıKoyunlar, kaval çalınarak meraya salındıKoyunlar, kaval çalınarak meraya salındıKoyunlar, kaval çalınarak meraya salındı

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