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Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Bahar mevsiminin gelmesi ile Kilis’te koyunlar kaval melodileri eşliğinde meraya salındı.Kilis’in Polateli ilçesi Karapınar (Yılanca) köyünde bahar mevsiminin gelmesi ile meraya koyun ve keçilerin salınması, törenle gerçekleştirildi.

Bahar mevsiminin gelmesi ile Kilis’te koyunlar kaval melodileri eşliğinde meraya salındı.
Kilis’in Polateli ilçesi Karapınar (Yılanca) köyünde bahar mevsiminin gelmesi ile meraya koyun ve keçilerin salınması, törenle gerçekleştirildi. Tarım Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu yaptığı konuşmada, "Otlatma alanı olarak hazineye ait alanların da dahil edilmesiyle birlikte 13 bin hektarı bulmaktadır. Meralar kaliteli yem kaynaklarıdır. Ucuz ve kaliteli kaba yemler meralardan temin edilmektedir. İlimizde 142 yerleşim birimi bulunmaktadır. Bunun 89’unda mera alanı bulunmaktadır” dedi.
Vali Recep Soytürk, hayvancılığın gelişmesi için en önemli mihenk taşlarından birinin meralar olduğunu ifade ederek, “Burada yapılan iş mevcut meralarımıza gübre atayarak, verimini attırıyoruz. Bu bir yöntem bir baka yöntem ise etrafına çevirmeliyiz. Bir tarafta otlatırken, diğer taraf büyüsün, üçüncü tarafı da hazırlayarak, büyümesini sağlamak gerekiyor. Bu yöntemle çok iyi verim alınıyor. Bu konuda Ankara’dan destek alacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Kaval melodisiyle salındılar
Konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi sergilendi. Vali Recep Soytürk’e oğlak hediye edildi. Mera açılışı nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi. Daha sonra ağıllardaki koyunlar, kaval melodisi eşliğinde meraya otlamaya çıkarıldı.
Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Mahmut Şener, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Tarım Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı

Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı
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