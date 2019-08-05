HABER

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da köpekten kaçan 21 koyun fosseptik çukuruna düştü.

Adıyaman’da köpekten kaçan 21 koyun fosseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri 20 koyunu kurtarırken, 1 koyun telef oldu.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde meydana geldi. Mehmet Çoban’a ait koyunlar tarlada otlarken köpekler kavga etti. Köpeklerin kavgasından ürken ve kaçmaya başlayan koyunlar köyün fosseptik çukuruna düştü. Üzeri toprakla kapalı olan fosseptik çukuru ağırlığa dayanamayınca koyunlar toplu halde çukurun içine düştü.
21 koyunun bir anda çukura düştüğü gören koyunların sahibi koyunları kurtarmak istedi ama başaramayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen 21 koyundan 20’sini kurtarırken 1 koyun telef oldu.

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.