Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü

Adıyaman’da köpekten kaçan 21 koyun fosseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri 20 koyunu kurtarırken, 1 koyun telef oldu.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde meydana geldi. Mehmet Çoban’a ait koyunlar tarlada otlarken köpekler kavga etti. Köpeklerin kavgasından ürken ve kaçmaya başlayan koyunlar köyün fosseptik çukuruna düştü. Üzeri toprakla kapalı olan fosseptik çukuru ağırlığa dayanamayınca koyunlar toplu halde çukurun içine düştü.

21 koyunun bir anda çukura düştüğü gören koyunların sahibi koyunları kurtarmak istedi ama başaramayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen 21 koyundan 20’sini kurtarırken 1 koyun telef oldu.