Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinin ahırındaki 40 koyunu çalındığı için gözyaşı dökerek yetkililerden yardım isteyen Ayşe Akgül'e (59), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 40 koyun verildi.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde 7 Kasım'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40'ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10'unu buldu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ayşe Akgül, oğlunu evlendirebilmek için beslediği koyunlarının bulunabilmesi için gözyaşlarıyla yetkililerden yardım istedi.

Akgül’ün çağrısını medyadan öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, talimat vererek gözü yaşlı kadına 40 koyun verilmesini istedi. Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bugün kamyonetlere yüklediği 40 koyunu Akgül’e teslim etti. Adana Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, verilen koyunlar sayesinde Ayşe Akgül üretime devam edeceğini söyledi.