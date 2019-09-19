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Koyunları "otlata otlata" çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da 36 bin lira değerindeki 36 koyunu otlata otlata çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Adana’da 36 bin lira değerindeki 36 koyunu otlata otlata çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Olay anı, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, 14 Eylül Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Diril, yem vermek için Gaziler Caddesi üzerindeki ahıra geldiğinde 36 koyunun yerlerinde olmadığını fark edince polisi aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 36 bin lira değerindeki 36 koyunu çalan kişileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Polis görüntülerde; şafak vakti yüzlerini atkıyla kapatan iki kişinin, koyunları ahırdan çıkartıp otlata otlata bir kamyonete götürdüğünü tespit etti. Zanlıların koyunları kamyonete bindirirken bazı koyunların kaçtığı, zanlıların onları yakalayıp yine otlata otlata kamyonete getirip aracın kasasına koyduktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.
Polis, güvenlik kameralarından önce zanlıların koyunları yüklediği kamyonetin plakasını tespit edip, kaçan zanlıları bulmaya çalıştı. ‘Plaka Takip Sistemi’ üzerinden aracı takip eden ekipler, kamyonetin ön koltuğunda 3 kişinin oturduğunu belirledi.
Polis koyunları ahırdan çıkartıp, kamyonete kadar ‘çobanlık’ yapan kişinin Vahap A. (36), kamyonetin de yine bu şahsa ait olduğunu belirledi. Vahap A. ve olayda kendisine yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Vahap A. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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