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Koyunları otlatan çocuk uçuruma düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatan Ömer Faruk Küçükkaya (15), uçuruma düşerek yaralandı.

Koyunları otlatan çocuk uçuruma düştü

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatan Ömer Faruk Küçükkaya (15), uçuruma düşerek yaralandı.
Olay, bu sabah Erzincan’a 80 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü kırsalında meydana geldi. Ailesine ait koyunları otlatırken, kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya, ayağı kayınca yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü.
Düştüğü yerde aldığı darbeyle baygınlık geçiren Küçükkaya, amcası tarafından bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükkaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırık ve ezilmeler olan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Koyunları otlatan çocuk uçuruma düştü

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