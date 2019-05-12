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Koyunların arasına karışan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Koyunların arasına karışan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, koyun sürüsüne karışan "gazella gazella" türü dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.

İlçeye bağlı İncirli Mahallesi mezrasında koyunlarını otlatan çoban Mehmet Habeş, hayvanların arasına karışarak ahıra gelen yavru ceylanı fark etti.

Habeş tarafından Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'na teslim edilen yavrunun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan "gazella gazella" cinsi olduğu belirlendi.

Habeş, hayvanlarını otlatırken kendisini fark eden ceylan sürüsünün kaçtığını belirterek, "Daha sonra eve döndüm, koyun ve keçilerimi ahıra alırken aralarında dağ ceylanı yavrusu olduğunu fark ettim. Ceylanların bölgede bulunmalarından dolayı çok mutluyum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dağ Ceylanı hatay Kırıkhan

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