Koyunlarını ararken uçuruma düşen çoban öldü

Kamil AKYOL / GÖRDES (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Demirci ilçesinde, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen çoban Habip Gülseren (27) yaşamını yitirdi.
Demircili çoban Habip Gülseren, dün sabah koyun otlatmaktan döndükten sonra sürüdeki 3 koyunun eksik olduğunu fark etti. Çoban koyunları aramak için Hırkalı ve Çavullar mahalleleri sınırındaki Oğlançay Deresi mevkiine döndü. Habip Gülseren, koyunlarını ararken yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Akşam dönmeyince ailesi, mahalle sakinleriyle birlikte Habip Gülseren'i aramaya çıktı. Yapılan aramalar sırasında Gülseren'in cesedi uçurumda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın incelemesi sonrası Habip Gülseren'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti
İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!
Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Arabanın içini gören şoke oldu!
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum