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  4. Koyunlarını ilginç sesle çağıran Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Artık çobanlık yapmıyor

Koyunlarını ilginç sesle çağıran Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Artık çobanlık yapmıyor

26.12.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çobanlık yaparak hayatını kazanan İlhan Orak, yıllar önce TRT ekranlarında yayınlanan programla üne kavuşmuştu. Orak'ı ünlü yapansa koyunlarını çağırmak için çıkardığı ilginç ses olmuştu. 13 yıl sonra yeniden ziyaret edilen Orak, tüm koyunlarını sattığını ve artık çobanlık yapmadığını söyledi.

Yıllar önce TRT ekranlarında koyunlarını çağırmak için çıkardığı ilginç seslerle tanınan Bingöllü çoban İlhan Orak, koyunlarını sattığını ve artık çobanlık yapmadığını söyledi.

TRT Haber'in aktardığına göre Bingöllü Çoban İlhan Orak, 13 yıl sonra Solhan ilçesindeki köyünde yeniden ziyaret edildi.

KENDİSİNİ ÜNLÜ EDEN O GÜNÜ ANLATTI

67 yaşında olan Orak, kendisine röportaj gününü soran haberciye şunları söyledi:

"Bizim yukarı köy var oraya gittiler. Ben duydum burada. O gün de cuma günüydü. Benim de o zaman 10- 15 koyunum vardı. Onların yanındaydım. Baktım kameracı geldi. Ben de koşarak gittim, heyecanlandım da biraz. Bana ‘Hayvanlarını çağır’ dedi. Ben de çağırdım ama hayvan gelmedi. Kameracı, ‘Bunlar niye gelmedi?’ dedi. Ben de 'Benimki değil. Benimki olsa gelir. Benimki beni tanıyor’ dedim."

bingölün ünlü çobanı

"ARTIK ÇOBANLIK YAPMIYORUM, KOYUNLARIMIN HEPSİNİ SATTIM"

Orak, artık çobanlık yapmadığını ve koyunlarının hepsini sattığını söyledi.

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Bingöl
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