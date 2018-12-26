HABER

Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.

Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.
Olay, Sarıçam ilçesine Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulunduKoyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulunduKoyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulunduKoyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
İş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandıİş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandı
Polis, karla kaplanan araçların içlerini tek tek kontrol ettiPolis, karla kaplanan araçların içlerini tek tek kontrol etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.