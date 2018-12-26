HABER

Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu. Olay, Sarıçam ilçesine Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan otomobilden otomatik silah çıktıKayseri'de şüphe üzerine durdurulan otomobilden otomatik silah çıktı
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de alkollü drift yapan sürücüye rekor ceza! Ehliyetine tam 13 yıl...

Trafikte bunu yaptı rekor ceza geldi! Ehliyetine tam 13 yıl...

Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.