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Koyunlarını otlatmaya gittiği arazide kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 21:06 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, koyunlarını otlatmaya götürdüğü arazide kalp krizi geçiren Kadir Balcı (68), yaşamını yitirdi.

Koyunlarını otlatmaya gittiği arazide kalp krizinden öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, koyunlarını otlatmaya götürdüğü arazide kalp krizi geçiren Kadir Balcı (68), yaşamını yitirdi.
Gazipaşa’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Kadir Balcı, 07 UE 683 plakalı aracıyla koyunlarını otlatmak için Pazarcı Mahallesi’ndeki araziye getirdi. Saat 17.00 sıralarında Kadir Balcı’yı yerde hareketsiz yatarken görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Balcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Kadir Balcı’nın saat 12.00 sıralarında aniden fenalaşarak yere yığıldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra fark edilen Kadir Balcı’nın kalp krizi getirdiği anlaşıldı. Kadir Balcı’nın cenazesi savıcının incelenmesinin ardından otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Koyunlarını otlatmaya gittiği arazide kalp krizinden öldüKoyunlarını otlatmaya gittiği arazide kalp krizinden öldüKoyunlarını otlatmaya gittiği arazide kalp krizinden öldü

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