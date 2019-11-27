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Koyunu kuyudan kurtarılan vatandaş AFAD’a sordu: "Borcumuz ne kadar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde bir koyun otlarken kuyuya düştü.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde bir koyun otlarken kuyuya düştü. AFAD ekiplerince kurtarılan koyunu için teşekkür eden vatandaş, ekiplere "Borcumuz ne kadar" diye sordu.
Balıkesir’de kuyuya düşen koyun için AFAD ekipleri seferber oldu. Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde hayvanlarını otlatmak için araziye salan çiftçi, bir koyunun kuyuya düştüğünü gördü. Çiftçi ve köylüler tüm uğraşlarına rağmen koyunu kuyudan çıkaramayınca Balıkesir AFAD Müdürlüğünden yardım istedi. AFAD’tan gelen acil kurtarma ekipleri, uzun süren çabalar sonucu kurdukları vinç sistemi ile koyunu kurtardılar. Hayvanı kurtarılan vatandaş, AFAD yetkililerine teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Şimdi ne borcum varsa vereyim" dedi. AFAD Acil Arama ve Kurtarma görevlileri ise, "Ne borcu, devlet vatandaşı için var" cevabını verdi. AFAD ekibi vatandaştan kör kuyunun kapatılmasını isteyerek, "Allah korusun buraya çocuk veya insan da düşebilir. Kuyunun kapatılması gerekir" dediler.

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