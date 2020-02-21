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Koyunu peşini bırakmayınca, satmaktan vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Van’da, hayvancılık yapan Abdullah Aslı (38), satmak için ilçe merkezine getirdiği koyunu yanından ayrılmayınca, kararından vazgeçti. Gün boyu peşini bırakmayan, 'Sadık' ismini verdiği koyunuyla ​bir süre ilçe merkezini gezen Aslı, akşam saatlerinde hayvanı yanına alarak evine geri döndü.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Abdullah Aslı, ihtiyaçlarını karşılamak için dün ahırında bulunan 16 koyunundan birini alarak ilçe merkezine geldi. Pazarda, çıkan alıcıya koyununu 900 liraya sattı ancak koyun tüm ısrarlarına rağmen bir türlü peşini bırakmayıp, yanından ayrılmayınca satmaktan vazgeçti.

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Aslı, bunun üzerine yanından ayrılmayan koyunu ile birlikte ilçe merkezini dolaşmaya başladı. ihtiyaçlarını almak üzere önce nalbura, ardından da çay ocağına gitti. Ancak bu süre içerisinde koyunu yine yanından hiç ayrılmadı. Şaşkın bakışlar arasında girdikleri çay ocağında koyununa şeker ikramı bile yapıldı.

Akşam saatlerinde koyununu yanına alarak yaşadığı Kocapınar Mahallesi'ne dönen Abdullah Aslı, yanından ayrılmayan koyununa da "Sadık" ismini verdi. Aslı, 'Sadık' adlı koyununu bundan sonra satmayı düşünmediğini belirterek, "İlginç bir durumla karşılaştım. Satıp anlaştıktan sonra yanımdan ayrılmayınca ben de satmaktan vazgeçtim. Koyunumun ömrü yettikçe bakmaya, beslemeye devam edeceğim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş koyun

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