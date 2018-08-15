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Koyununu kurtarmak isterken kanalda boğulan Kaan, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak için girdiği suda boğulan Kaan Can Büyükbörklü'nün (18) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak için girdiği suda boğulan Kaan Can Büyükbörklü'nün (18) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde, Şekerdere köyünde meydana geldi. Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Kaan Can Büyükbörklü'nün sürüsündeki koyunlardan biri, eve dönerken, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sulama kanalına düştü. Koyunu kurtarmak için suya giren Büyükbörklü, akıntı nedeniyle sürüklenerek, gözden kayboldu. Büyükbörklü'nün suda sürüklendiğini görenler, yardım etmek istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kanala verilen suyun kesilmesiyle Büyükbörklü'nün düştüğü yere 100 metre uzaklıkta cansız bedenini buldu. Kaan Can Büyükbörklü'nün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesi tarafından bugün alınıp, merkeze bağlı Şekerdere köyüne getirildi. Gencin annesi Ayşe ve babası Ali Büyükbörklü ile kardeşlerinin, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Törene Kaan Can'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra okuldan arkadaşları ile öğretmenleri de katıldı. Kaan Can Büyükbörklü'nün cenazesi, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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